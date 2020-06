Denis Gorteman (D’Ieteren Auto) : "L’actionnaire croit encore dans l’avenir du marché de la mobilité en Belgique" © D.R. Entreprises & Start-up Dominqiue Simonet

Suppression de plus de 10 % des effectifs de la branche Auto du groupe d’Ieteren en Belgique, maintien d’un investissement de 182 millions d’euros pour l’automobile et la mobilité, cession des activités d’importation des motos et scooters Yamaha : la crise Covid donne un méchant coup d’accélérateur au plan de transformation de D’Ieteren. Le patron de la branche Auto, Denis Gorteman, s’en explique.