La présidente de l'Open VLD, Gwendolyn Rutten, se pose également des questions quant au départ de la CEO de Proximus, Dominique Leroy, vers l'opérateur néerlandais KPN. "Je ne le dis pas souvent, mais comme il s'agit d'un départ vers la concurrence, les syndicats ont raison", commente-t-elle sur Twitter lundi. Les syndicats craignent que la patronne de l'entreprise laisse Proximus dans la difficulté afin de lancer ensuite une "offensive télécom sur la Belgique" via KPN. Dans une lettre remise lundi au président du conseil d'administration, Stefan De Clerck, ils évoquent également l'avenir du plan de transformation lancé par Dominique Leroy qui prévoit la suppression de 1.900 emplois. Ils réclament enfin la démission immédiate de la CEO, dont le départ de Proximus est prévu le 1er décembre.







Les écologistes demandent des auditions en commission parlementaire



Par communiqué, Ecolo-Groen demande des auditions en commission "Entreprises publiques" de la Chambre, "dans les meilleurs délais", du ministre de tutelle de Proximus, Philippe De Backer (Open VLD) et du président du conseil d'administration de l'entreprise, Stefaan De Clerck, "afin d'éclaircir les incertitudes qui pèsent sur l'avenir de l'entreprise publique de télécom et, en particulier, sur le plan de restructuration en cours qui prévoit, sans autre précision, la suppression de 1.900 emplois, et d'obtenir davantage d'informations sur le départ de Dominique Leroy mais également sur la stratégie future de l'entreprise".

"Madame Leroy devait en effet mener les discussions avec les syndicats autour du plan de restructuration, concernant potentiellement 1.900 emplois. Ce ne sera donc plus possible. Il est dès lors urgent que le ministre nous expose sa vision du dossier et nous détaille les actions qu'il compte entreprendre pour s'assurer d'un dialogue social respectueux et constructif", commente le député fédéral Ecolo Gilles Vanden Burre.







Les écologistes attendent également du ministre et du président du CA "une projection dans l'avenir et des précisions quant au profil souhaité pour le successeur de Madame Leroy".



Concernant le niveau de salaire du prochain CEO, et suite aux déclarations faites dimanche par Stefaan De Clerck, qui souhaite qu'on le relève pour rendre la fonction attractive, "il n'est pour nous pas question de relever le plafond salarial actuel. La demande de Stefaan De Clerck nous paraît indécente au vu de la situation que vivent aujourd'hui les travailleurs de Proximus. Les enjeux fondamentaux sont ailleurs et nous le rappellerons à Monsieur De Clerck en commission parlementaire", déclare Gilles Vanden Burre.