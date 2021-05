Un an après l’annonce du départ du CEO de NewB, Tom Olinger, c’est une autre défection qui vient d’avoir lieu au sein du comité de direction de la banque éthique NewB. Selon nos informations, le CFO (directeur financier), Jean-Christophe Vanhuysse, a quitté l’institution pour devenir consultant indépendant. Le président du conseil d’administration, Bernard Bayot, n’a pas souhaité commenter ces informations. “Nous avons comme politique de donner la primeur aux coopérateurs”, nous a-t-il expliqué.

Jusqu’à lundi, Jean-Christophe Vanhuysse était parmi les trois membres du comité de direction renseignés sur le site de NewB. Mais ce mardi (après que nous ayons interrogé Bernard Bayot), il n’y apparaissait plus. On y trouvait les seuls noms du CEO Thierry Smets et de Frans Vandekerckhove, le Chief Risk Officer (CRO).

Difficile de connaître les raisons du départ de Jean-Christophe Vanhuysse. Là aussi, Bernard Bayot souhaite réserver les commentaires aux coopérateurs.

Ce départ semble en tout cas confirmer la difficulté pour la toute nouvelle banque de trouver les ressources humaines nécessaires, en interne comme en externe.

Quels administrateurs ?

Et on peut se demander si ce n’est pas également le cas pour le conseil d’administration, dont les profils seraient parfois assez éloignés de spécialistes de la finance. Profils dont, par ailleurs, on ne trouve aucun renseignement sur le site de la banque.

Des nouveaux noms devraient être proposés lors de l’assemblée du 12 juin, promet Bernard Bayot, sans donner plus d’indications.

Il faudra donc attendre la convocation de l’assemblée du 12 juin pour en savoir plus. Laquelle convocation est annoncée pour les prochains jours.