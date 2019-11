Le magasin, qui à l'origine était une manufacture de porcelaine, propose aujourd'hui dans ses vitrines conçues par un disciple d'Horta toute une série de produits des plus grandes marques européennes liées à l'art de la table. De grands noms tels que Baccarat et Val St Lambert se retrouvent dans les rayons de la maison Demeuldre.





L'enseigne qui a fourni la famille royale depuis Léopold 1er mettra la clé sous la porte dans cinq mois. "Je suis triste car on était la 6e génération, regrette François Demeuldre. Nos clients le sont aussi".





Mais l'annonce de la fermeture n'empêche pas le célèbre magasin de gâter une dernière fois ses clients pour les fêtes de fin d'année. La maison Demeuldre proposera des réductions tout au long du mois de décembre.





Créée il y a près de 190 ans, la maison Demeuldre est une véritable icône bruxelloise. Première enseigne à avoir lancé les listes de mariage, elle est pourtant sur le point de fermer ses portes, comme le rapportent nos confrères de la Capitale. Si la situation du magasin (chaussée de Wavre) n'avantage pas les clients, il serait également question d'un désintérêt pour les listes de mariage. "Cela marche beaucoup moins qu'avant, même au sein de la classe bourgeoise et de la noblesse, détaille Françoise Demeuldre à la Capitale. Aujourd'hui, au moment où on se marie, on a tout".