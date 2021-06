Quelles normes pour le télétravail à l'avenir ? "Au-delà de deux jours par semaine, les bénéfices sur la productivité diminuent" Entreprises & Start-up L.G.

© Shutterstock La crise du coronavirus a amené 40 à 60 % des Belges à télétravailler, selon les auteurs.

Le télétravail, s’il comporte des risques et des inconvénients, a en effet démontré des bénéfices en matière de mobilité, de conciliation vie privée-vie professionnelle ou de productivité. Mais jusqu’où pousser le curseur du télétravail ? L’Institut de recherche en sciences économique et sociale de l’UCLouvain s’est posé, parmi d’autres, cette question dans un numéro spécial de sa revue Regards économiques (1). La réponse est nuancée mais les auteurs posent quelques balises pour un télétravail profitable au travailleur, à son employeur et même à la société.