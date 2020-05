Un conseil d’entreprise extraordinaire est prévu ce mardi et Carsten Spohr, le patron de Lufthsansa, la maison-mère de la compagnie aérienne belge, pourrait venir ce mercredi à Bruxelles. “ On n’a plus le choix, il faut aboutir cette semaine” , explique une source proche du dossier. La trésorerie de la compagnie, à l’arrêt depuis mi-mars à cause de la pandémie du coronavirus, est quasiment vide. La faillite s’annonce donc si aucune solution n’est trouvée dans les prochains jours.