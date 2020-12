L’association de consommateurs Test Achats dénonce l’opacité des contrats d’achats de vaccins contre le coronavirus. Si la plupart des États sont dans une course effrénée pour l’obtention de vaccins afin de remettre leurs économies en route, il est vrai que peu de prix sont clairement indiqués. D’abord annoncés “à prix coûtant”, c’est-à-dire sans marge bénéficiaire, par certaines entreprises – ce que les autorités n’ont pas manqué de relayer – d’autres ont été beaucoup plus flous ou ont fait part d’un prix nettement supérieur, justifiés par les montants colossaux investis dans la recherche et la production.

“La Belgique a souscrit aux contrats d’achats des vaccins d’AstraZeneca, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, Moderna et CureVac, et annonce le début des vaccinations pour le 5 janvier. Mais on ne sait pratiquement rien de la teneur de ces contrats, hormis le nombre de doses disponibles. Pourtant, c’est le contribuable qui finira par régler la note”, affirme donc Test Achats, qui souhaite plus de transparence sur la question.

Silence radio des autorités

“Test Achats a donc demandé à l’AFMPS et au ministre Vandenbroucke d’obtenir une copie de ces contrats. L’AFMPS a répondu par un refus alors que le ministre n’a jamais répondu. L’organisation de consommateurs examine dès lors les moyens – y compris juridiques – à sa disposition, pour que transparence soit faite”, fait savoir l’association.

Si Test Achats salue les avancées dans les négociations et le fait que les pays européens ont réussi à s’unir dans les achats de vaccins, ce qui permet d’obtenir des tarifs plus avantageux, elle souligne les différences de prix.

“Le secret est bien gardé quant au prix que nous aurons finalement à débourser pour les vaccins. Ces derniers mois, différentes annonces et calculs de prix ont circulé, allant de quelque 6€ pour le vaccin d’Oxford University/AstraZeneca à 42€ voire 62€ pour celui de Moderna. Alors que certaines entreprises veulent proposer leur vaccin à prix coûtant, d’autres firmes ambitionnent clairement les bénéfices. Il n’y a que pour le vaccin d’Oxford University/AstraZeneca que la ministre De Block a dévoilé un prix indicatif au Parlement. Mais combien de temps ce prix sera-t-il maintenu ? Des accords ont-ils été conclus en matière de fixation de prix ultérieure ? Ces questions demeurent sans réponse”, ajoute Test-Achats.

“Il faut rappeler que les candidats vaccins ont tous bénéficié, dans diverses proportions, de fonds publics […] Pourquoi les contribuables devraient-ils payer deux fois ?” déclare également la porte-parole de Test Achats Julie Frère. "Les citoyens ont le droit de recevoir ces informations parce que non seulement les pouvoirs publics négocient en leur nom, mais des milliards d’euros d’argent public ont été investis dans le développement et la production de ces vaccins", répète-t-elle.

L'association stipule également que les firmes ont fait pression pour que les États prennent en charge les éventuels soucis liés aux effets secondaires potentiels. Ce qui pourrait alourdir la note pour les contribuables.