Des dizaines de milliers de sociétés détournent l’aide d’État Entreprises & Start-up François Mathieu

Au cours d’une année normale, il y a environ 10 000 faillites ; on en attend 50 000 en raison de la crise du Covid, lorsque les mesures de soutien auront disparu", lance Eric Van Den Broele, directeur de la recherche pour la société de conseils Graydon, qui dispose de la plus large et de la plus complète base de données sur les entreprises en Belgique.