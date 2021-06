Un groupe d'entreprises comprenant Delhaize, Proximus, Telenet et Danone vont travailler ensemble pour combiner leurs livraisons à Anvers. De cette manière, l'initiative "CULT" vise à réduire les déplacements et à rendre les livraisons plus durables. CULT, qui signifie "Collaborative Urban Logistics & Transport", est une initiative de l'innovateur logistique Tri-vizor.

Le projet a été sélectionné l'année dernière à la suite d'un appel lancé par la ville d'Anvers pour rendre la logistique urbaine plus durable et plus intelligente. Les initiateurs veulent travailler sur une "livraison Green Deal" : livraison à heures fixes, avec des moyens de transport écologiques tels que des vélos cargo et des camionnettes électriques, et avec des coursiers qui peuvent travailler dans des conditions responsables.

Sept grandes entreprises ont déjà apporté leur soutien à cette initiative : Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet et Schoenen Torfs. En rassemblant leurs volumes, ils peuvent encourager les entreprises de livraison à innover dans la distribution urbaine, déclare Alex Van Breedam, PDG de Tri-vizor. "Le fait qu'au lieu de livrer deux colis dans cinq rues, on puisse livrer cinq colis dans une seule rue peut avoir un impact positif énorme sur la qualité de vie de la ville, de ses habitants et de ses entreprises, et surtout sur la planète."

Dans les semaines à venir, CULT recherchera des partenaires logistiques intéressés afin de mettre au point les processus logistiques en détail. Après les vacances d'été, la plateforme veut commencer les premières livraisons à l'aide d'un vélo cargo ou d'une camionnette de livraison électrique. Si le projet d'Anvers se déroule sans heurts, Tri-vizor espère déployer la distribution de la ville intelligente dans d'autres villes également.

"Ces entreprises ne sont pas seulement fortes ensemble, elles sont aussi intelligentes ensemble", déclare Koen Kennis (N-VA), échevin de la mobilité à Anvers. "Après tout, il existe un lien direct entre l'accessibilité d'une ville, sa force économique, son habitabilité et la prospérité de ses habitants."