"Jusqu’à l’épuisement, mais c’était une question de survie" : le restaurant Le Passage Père et Fils proposera aussi un menu de fêtes Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© D.R. Père et fils se sont donnés corps et âmes pour faire tourner leur restaurant via les plats à emporter.

Jusqu’il y a dix jours, Rocky Renaud, propriétaire depuis un an et demi du restaurant Le Passage Père et Fils, duquel il a été le chef pendant 26 ans, hésitait à sortir ses menus de fêtes. Entre grosse fatigue et inquiétude face à la conjoncture actuelle, le contexte était en effet difficile. Sans oublier que ce menu risquait d'en rajouter une couche sur les épaules de son fils, Kevin, avec lequel il travaille. "Et sans qui je n’y arriverais pas", dit-il.