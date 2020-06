On le sait peu mais la Wallonie est le deuxième plus gros producteur d’épeautre en Europe, derrière l’Allemagne. Cette céréale d’hiver proche du blé et qu’on surnomme d’ailleurs le blé des Gaulois, est très bien adaptée à nos sols et à notre climat. Elle ne nécessite donc pas l’ajout de beaucoup d’engrais et de pesticides pour pousser. Au sud du pays, l’épeautre est cultivé dans plus de 2100 fermes et sur 13 000 hectares. On le destine principalement à l’alimentation du bétail mais la céréale, consommable par l’homme, a des propriétés gustatives et nutritionnelles intéressantes.



Comme souvent en agriculture, les producteurs ont du mal à gagner leur vie en faisant pousser de l’épeautre car le marché est volatile. D’une année à l’autre, le différentiel de prix peut être spectaculaire : de 90 à 600 euros la tonne. Pas étonnant dès lors que l’épeautre soit une culture de complément pour les agriculteurs wallons. Mais le potentiel est là. Alors, pourquoi ne pas valoriser la culture d’épeautre en créant une filière locale complète, du champ au rayon des magasins ?