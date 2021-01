Rapprochement Couche-Tard et Carrefour : Un coup de tonnerre dans le monde de la distribution Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© AFP

L’Europe qui ne connaissait pas le distributeur canadien Couche-Tard se le voit servi sur un plateau. Et pour cause, celui qui, fin 2020, gérait un réseau de quelque 14 000 mini-supérettes exploitées sous diverses enseignes a approché le groupe Carrefour, comptant 12 300 points de vente, dont des magasins de proximité, certes, mais surtout des supermarchés et des hypermarchés.