Des travailleurs "essentiels", mais exposés tous les jours à un risque de contamination au coronavirus © Reporters / Belga / AFP Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire & Antonin Marsac

Dans l’entrepôt de Carrefour à Nivelles, un travailleur a été déclaré positif la semaine dernière au Covid-19 et transféré à l’hôpital. L’entreprise a immédiatement fait désinfecter l’entrepôt et les syndicats ont prévenu l’auditorat du travail, qui a réalisé une inspection des lieux lundi. La crainte que ce malade ait contaminé certains de ses collègues est bien réelle. Un personnel épuisé, travaillant à flux tendu, qui fait face à un taux d’absentéisme de 50 % et à qui on ne fournit pas de masques. (...)