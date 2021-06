Avec l'arrivée de l'été et l'élargissement des mesures sanitaires, les voyages devraient reprendre pour de bon depuis les aéroports belges. Pour redynamiser encore un peu plus la reprise sur le long terme, Ryanair continue d'allonger la liste de ses destinations au départ de l'aéroport de Charleroi. La compagnie aérienne vient d'annoncer l'ajout de deux destinations : Essaouira et Paphos.

"La compagnie aérienne Ryanair lance ses nouvelles lignes à destination de Essaouira (Maroc) et de Paphos (Chypre). A raison de deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches pour Essaouira et les mardis et samedis pour Paphos, les villes seront reliées à Bruxelles-Charleroi par les Boeings 737-800 de la compagnie, d’une capacité de 189 sièges", informe-t-elle dans un communiqué.

"Essaouira est une ville portuaire et touristique située sur la côte Atlantique du Maroc. En bord de mer, sa médina est protégée par des remparts du XVIIIe siècle et ses fortifications offrent une vue magnifique sur l'océan", détaille encore la compagnie. "Paphos est une ville située sur la côte sud-ouest de l'île méditerranéenne de Chypre. Habitée depuis le Néolithique, elle possède plusieurs sites liés au culte de la déesse Aphrodite, dont la mythologie fixe le lieu de naissance dans le vieux Paphos. Le nouveau Paphos est la ville moderne qui englobe le port, ainsi que les ruines antiques de tombeaux, de forteresses, de théâtres et de villas présentes dans le parc archéologique."

Le premier vol pour Essaouira est prévu pour le 31 octobre, et celui pour Paphos le 2 novembre. Il faudra donc encore un peu de patience...