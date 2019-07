Premier syndicat d'Europe en effectif, l'organisation francfortoise IG Metall a dernièrement rejoint la "lutte" de la Youtubers Union, une jeune association de créateurs de vidéos en ligne qui revendique 15.000 membres.

Unis sous la bannière, les partenaires sociaux entendent améliorer les conditions de rémunération sur la plus populaire des plateformes.

Sous la pression des annonceurs publicitaires, YouTube a radicalement modifié ses règles de monétisation. Ce qui a entraîné une baisse spectaculaire des revenus de nombreux vidéastes.





Leurs revendications paraissent assez simples: rendre publics " les critères de décision qui affectent la monétisation et les visionnements ", justifier clairement les éléments d'une vidéo qui enfreignent " les règles taillées sur mesure par les annonceurs ", permettre aux petites chaînes de gagner de nouveau des revenus publicitaires, fournir un " contact humain " afin de motiver les démonétisations et offrir un recours aux youtubeurs pour contester ces décisions.

L'équipe de FairTube propose à cet effet de créer un conseil de médiation indépendant et mandaté pour résoudre les litiges, en s'inspirant de ce qui se fait déjà en Allemagne .

"Nous proposons une participation officielle de youtubeurs aux décisions importantes, par exemple via un conseil consultatif", poursuivent les représentants qui ont convié YouTube à entamer des négociations avant le 23 août prochain.

Ultimatum judiciaire

Au cas où le géant des plateformes vidéo ne répondrait pas présent avant l'ultimatum, les avocats d'IG Metall comptent engager des poursuites judiciaires, notamment en attaquant YouTube sur les conditions de travail des youtubeurs comparables à une situation illégale de faux indépendants.

"Si c'était avéré, alors les youtubeurs devraient bénéficier des protections et autres avantages sociaux", explique Thomas Klebe, avocat spécialisé pour IG Metall.

Cela aurait de "très coûteuses conséquences" pour YouTube, ne serait-ce qu'au regard de l'assurance sociale. Et cela pourrait sérieusement menacer tout le modèle d'affaires de l'entreprise.

L'autre cheval de bataille judiciaire consisterait à attaquer YouTube pour violation de la protection des données. Le fait que la plateforme fasse des secrets autour des informations des vidéos serait, selon les avocats du syndicat, contraire au fameux RGPD.

La récente législation européenne, rappelons-le, prévoit comme sanction une amende équivalente à 4% du chiffres d'affaires mondial d'une entreprise. Ce qui, dans le cas de Google, se chiffrerait potentiellement en milliards d'euros...

Un argument massue, douloureux mais nécessaire, considèrent les défenseurs des droits des youtubeurs. Les majors du web changent constamment leurs règles d'utilisation, souvent pour augmenter leurs profits. Dans le cas de YouTube, l'effet collatéral est que les intérêts des producteurs de vidéos risquent d'être de plus en plus négligés.

"De nombreux YouTubers signalent une insécurité financière, l'absence de protection sociale et une mauvaise communication avec les opérateurs. Les critères utilisés pour déterminer quelles vidéos recevront de la publicité et quelles vidéos figureront dans les résultats de recherche et dans les listes de suggestions sont complètement opaques. Cela doit être changé de toute urgence", avertit Christiane Benner, vice-présidente d'IG Metall.

Pétard mouillé ?

Au cours des trois premiers jours, la vidéo de d'avertissement à YouTube a tout de même été vue près de 200 000 fois. Et FairTune assure mener les premières actions syndicales sous peu.

"Etre youtubeur n'a rien d'un travail de rêve. En réalité, nous sommes à la merci de la plateforme. Des charges de travail énormes, des inquiétudes quant à la sécurité financière et des revenus imprévisibles sont la dure réalité pour les créateurs. Il est grand temps que les choses changent ", insiste Jörg Sprave, fondateur de la Youtubers Union.

Reste à savoir comment YouTube perçoit cette lame de fond. Le géant juge-t-il ces réactions de créateurs légitimes? Trouve-til ces protestations marginales? Compte-t-il négocier? Estime-t-il sérieuse la menace de poursuites devant la justice?

Interrogé par nos soins, Google semble ne pas sourciller.

"Nous partageons la majorité des revenus générés sur YouTube avec les créateurs et souhaitons leur réussite. Nous devons également nous assurer que les personnes qui regardent nos vidéos se sentent en sécurité et que les annonceurs considèrent YouTube comme une plate-forme adaptée à leur contenu. C'est un exercice d'équilibre, et nous sommes toujours heureux de recevoir les commentaires des créateurs ", a indiqué Michiel Sallaets, Communications Manager de Google BeNeLux.