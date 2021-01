Desami s'implante en France et exporte ses glissières de sécurité technologiques jusqu'en Australie Entreprises & Start-up Fleur Olagnier

© Desami

Le groupe belge Desami a conçu et commercialise des glissières de sécurité notamment destinées à être installées sur les ponts. "Notre produit permet des économies sur les renforts à appliquer aux ponts et par conséquent une réduction de la durée des travaux", partage David De Saedeleer, administrateur du groupe . Desami vient d'annoncer le rachat d'une partie de l'activité de l'entreprise française Tubosider, et exporte pour la première fois sur le continent australien à la fin du mois.