Le fabricant lillois a détecté dans ses désinfectants Surfa’Safe Premium et Opaster la présence de micro-organismes connus pour... causer des infections chez les patients hospitalisés: Burkholderia cepacia et Pseudomonas oryzihabitans, deux menaces pour les personnes affaiblies ou immunodéprimées, les prématurés, les malades pulmonaires chroniques… Alors que ces produits sont largement utilisés pour nettoyer les surfaces et matériels dans toutes les unités de soins, y compris celles accueillant ces patients fragiles.

"On frotte les civières entre chaque patient avec le Surfa'Safe. Les médecins sont aussi censés l’utiliser pour nettoyer leur stéthoscope entre chaque auscultation", nous explique un spécialiste bruxellois préoccupé par le manque d'informations officielles.

Ce produit d’entretien est employé non seulement dans le secteur hospitalier, mais aussi dans les crèches, les maisons de repos, les locaux d’accueil et d’aide à la jeunesse, les ambulances, les cabinets médicaux privés...