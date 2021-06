Une nouvelle exigence est inscrite noir sur blanc dans l’arrêté ministériel du Comité de concertation du 4 juin dernier : l’obligation d’avoir un instrument de mesure du CO₂, bien visible du client et en intérieur pour tous les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca (hôtellerie, restauration et cafés).

D'une part, les appareils de mesure sont à la charge du restaurateur, avec un prix qui varie entre 100 et 500 euros selon le produit. Mais d'autre part, un autre problème se pose selon les acteurs du secteur horeca. Ce règlement serait inégalitaire entre les établissements situés dans les grandes villes ou proche de zones industrielles, et ceux dans de plus petites bourgades ou à la campagne.

L'arrêté stipule que : "En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm (particules par million, NdlR) de CO₂. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer." Or, dans les grandes agglomérations, le taux de CO₂ n'est pas seulement dû à la présence humaine, mais est directement lié à la pollution de l'air ambiant due aux industries et aux transports.

Test sur le Boulevard Anspach

Pour Fabian Hermans, administrateur de la Fédération Horeca à Bruxelles qui s'est confié à BX1, les commerces qui utilisent les instruments de mesure du CO₂ en ville sont bel et bien désavantagés : "Ils sont même fortement désavantagés. On a fait constater ce mardi vers 9h30 dans le centre de Bruxelles que le taux de CO₂ enregistré un jour de semaine sur le Boulevard Anspach était de près de 500 particules par million. Nos établissements perdent donc 500 ppm de marge par rapport à un établissement situé à la campagne."

Et d'ajouter : "Nous demandons de déduire cette marge pour les établissements situés en zone urbaine et la demande a été formulée auprès du Commissariat Corona. Le document est remonté et nous espérons que les ministres compétents vont défendre la chose".