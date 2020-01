L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a refusé la livraison de 25 trains du constructeur canadien Bombardier à cause de "défauts de fabrication", a indiqué mardi un porte-parole de l'entreprise à l'AFP.

"Nous avons pour le moment refusé 25 trains Intercity 2" et "nous comptons sur le fabricant pour rectifier rapidement ces défaillances", a-t-il indiqué.

Selon le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, qui cite des documents internes, ces défauts concernent essentiellement le "système d'exploitation", qui "tombe en panne régulièrement".

La Deutsche Bahn avait commandé à l'entreprise canadienne 42 Intercity 2 pour remplacer ses trains sur plusieurs lignes, notamment entre Dresde et Cologne, et Singen et Stuttgart.

Ces trains nouvelle génération à double étage permettent d'augmenter les places et le confort des passagers, alors que l'Allemagne veut investir massivement pour développer le ferroviaire.

Pour Berlin, le train est une priorité de la transition écologique des transports, seul secteur à n'enregistrer aucun progrès depuis 30 ans.

Mi-janvier, un accord a d'ailleurs été conclu entre la Deutsche Bahn et l'Etat allemand, qui investiront conjointement 86 milliards d'euros d'ici 2030 pour rénover et développer le ferroviaire allemand.

Cette stratégie s'inscrit dans la plan climat de l'Allemagne, adopté par le parlement en décembre et qui doit permettre au pays de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Bombardier, qui n'a pour le moment pas réagi à cette information, avait déjà été mis en cause début 2019 par la SNCF, qui avait également refusé la livraison de trains de banlieue en Ile-de-France, critiquant "une situation de non-qualité inacceptable".