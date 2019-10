Deutsche Bank Belgique annonce un plan de réorganisation "pour s’adapter à un monde de plus en plus digital dans un environnement de taux très bas". Une quarantaine d'emplois vont être supprimés.

Lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi matin, Deutsche Bank Belgique a annoncé aux syndicats "sa décision de se séparer d’ici la fin 2020 d’une quarantaine de ses collaborateurs sur les 633 employés actuellement", peut-on lire dans le communiqué qui y fait suite.

"Le nombre exact d'emplois supprimés ainsi que les modalités de départ seront discutés avec les partenaires sociaux, de la façon la plus respectueuse et ouverte possible", précise Jean-Michel Segers, l'attaché de presse de Deutsche Bank Belgique. "Jusqu'à ces dernières années, le secteur bancaire avait encore énormément de capital humain mais avec la transformation technologique des services qui va jouer un rôle de plus en plus important, il va diminuer. Chaque emploi supprimé est un cas de trop mais l'impact de notre réorganisation est moins important que ce qu'on a pu observer dans d'autres banques", ajoute-t-il.

La filiale belge de la banque prépare un plan de réorganisation de ses services, dont les contours devraient être définis pour la fin novembre.

"Le degré de digitalisation des services bancaires, stimulé par les attentes toujours plus grandes des clients, progresse de manière telle que Deutsche Bank travaille sur la réorganisation de sa structure pour la rendre plus agile, pour la rendre plus performante en matière d’offre digitale et de conseil mais aussi pour réaliser les gains d’efficience exigés par un environnement persistant de taux très bas", indique la direction belge.

"Cette décision de réorganisation montre la volonté de Deutsche Bank de continuer à renforcer sa place de leader en conseil en investissements sur le marché belge. Elle a pour objectif de continuer à dégager les moyens nécessaires pour permettre à la banque d’investir encore plus dans le développement et la digitalisation de ses activités commerciales et de services, de développer le conseil personnalisé par voie digitale combiné à celui déjà prodigué en agence et par téléphone et de poursuivre la mise en œuvre d’un nouveau modèle d’agence bancaire", conclut Deutsche Bank Belgique.

Deutsche Bank gère un réseau de 32 agences en Belgique.