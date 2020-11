Le gouvernement fédéral a des ambitions fortes pour le rail. Sur l’impulsion notamment des écologistes, l’idée est de sortir du “tout à la voiture”, en donnant donc l’envie aux Belges de prendre le train. Pour cela, il va falloir mettre la main au portefeuille car le rail belge est sous-financé depuis de très longues années.

Vendredi, en conseil des ministres restreint, la question du plan d’investissements pour la SNCB et Infrabel était discutée. Et l’on apprend que 100 millions d’euros, soit la moitié du budget disponible pour 2021, seront affectés au rail dès le début de l’année prochaine. Deux cents millions d’euros ? Voilà qui est insignifiant, alors qu’avant l’éclatement de la crise sanitaire, on prévoyait un plan d’investissements, de 2020 à 2030, de 8,26 milliards d’euros pour la SNCB, dont 85 % couverts par la dotation de l’État. (...)