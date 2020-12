Les hôtels de luxe limbourgeois La Butte aux Bois (Lanaken) et Hotel Stiemerheide (Genk) changent de propriétaire. Après 35 ans, leur fondateur Eric Bullens cède les rênes au créateur de bijoux Jochen Leën, déjà lié à La Butte aux Bois depuis 2010 sur le plan professionnel.

La Butte aux Bois, premier cinq étoiles de Belgique, compte également un restaurant deux étoiles. © La Butte aux Bois

Les deux établissements font figure de référence au sein de l’hôtellerie belge. La Butte aux Bois, premier hôtel "cinq étoiles Superior" de Belgique, s'étend sur un domaine boisé de 12 hectares à Lanaken. Il dispose de 60 chambres de luxe, d'un centre wellness et sportif, du restaurant étoilé La Source et d'un bistro. Quant au Stiemerheide, il contient 70 chambres, un espace wellness, un club de golf et plusieurs restaurants dont l'étoilé De Kristalijn.

Les deux complexes limbourgeois tombent donc dans l'escarcelle de Jochen Leën et de son partenaire Rüdiger Pohl. Ensemble, ils rassemblent la plus grande collection de pierres précieuses, de minéraux et de fossiles du monde. Eric Bullens accompagnera les nouveaux propriétaires durant encore quelques années.

"Après plus de trois décennies dans les secteurs de l'hôtellerie de luxe et de la gastronomie, j'ai commencé à chercher fin 2019 après un partenaire pour assurer l'avenir de La Butte aux Bois et de l'Hotel Stiemerheide, avec une attention toute particulière à la qualité et à l'expérience", a expliqué Eric Bullens.

La nouvelle équipe dirigeante veut donner un nouvel élan au secteur. © La Butte aux Bois

Les nouveaux propriétaires comptent élargir les horizons des complexes en y incorporant l'art, le design, le shopping et la gastronomie. "Je souhaite donner un nouvel élan au secteur de l'hôtellerie, même en cette période de coronavirus", a indiqué Jochen Leën. "La Butte aux Bois deviendra davantage qu'un hôtel de luxe."

Aucune information concernant le montant de ce rachat n'a été communiquée.