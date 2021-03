Il s'agit du plus grand centre de distribution de DHL Express en Belgique. En régime de croisière, il emploiera 125 personnes. Cette nouvelle implantation de 12 000 m2 de superficie est déjà opérationnelle depuis fin janvier. Elle remplace le service center de la Noorderlaan, au nord d'Anvers, devenu trop exigu et qui n'était plus adapté à une logistique urbaine durable, explique l'entreprise.

Le centre traitera jusqu'à 50 000 colis par semaine. Le centre-ville d'Anvers sera par ailleurs desservi exclusivement par des véhicules électriques et écologiques.

DHL Express compte également recruter 600 nouveaux collaborateurs en 24 mois. Ces nouveaux jobs se répartiront entre les services de livraison express et les fonctions administratives.