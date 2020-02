Les autorités allemandes vont "probablement" découvrir des logiciels truquant le niveau des émissions polluantes dans d'autres voitures Mercedes-Benz que celles déjà sanctionnées, a averti le groupe Daimler vendredi.

"Il est probable que l'agence nationale de l'automobile KBA publiera des avis supplémentaires dans lesquels elle identifiera que d'autres voitures diesel de Mercedes-Benz sont également équipées de logiciels illicites", écrit le constructeur dans son rapport annuel.

La KBA a déjà ordonné le rappel de près d'un million de voitures de la marque tandis que le constructeur conteste l'illégalité des "fonctions de gestion du moteur" épinglées.

Fin septembre, l'entreprise a toutefois accepté de payer une amende de 870 millions d'euros pour avoir vendu des véhicules non conformes.

Confronté à la menace de nouveaux rappels, le constructeur a interrompu "de manière préventive" la vente de certains modèles, explique-t-il encore.

Des charges de 5,5 milliards d'euros liées à des rappels de voitures dotées d'airbags du fournisseur Takata et au "dieselgate", scandale tentaculaire né en 2015 chez Volkswagen, ont contribué à faire chuter le bénéfice net annuel de plus de 60% l'année passée, à 2,71 milliards d'euros.

Selon son rapport annuel, le groupe a plus que doublé ses provisions pour risques juridiques (4,9 milliards d'euros inscrits au bilan au 31 décembre 2019 contre 2,1 milliards fin 2018) et a porté sa provision pour d'éventuels frais liés à des procédures de garantie à 8,7 milliards d'euros (contre 7 milliards fin 2018).

"La hausse est liée aux procédures administratives et judiciaires concernant des voitures diesel de Mercedes-Benz dans différentes régions et marchés et une évaluation des risques actualisée" pour un "rappel plus étendu" concernant les airbags Takata, écrit Daimler.

Le constructeur a également reconnu qu'il sera "difficile" de remplir les normes environnementales dans "certains pays".

Comme l'ensemble du secteur, Daimler est engagé dans une course pour réduire le niveau d'émissions de CO2 de ses voitures et respecter de strictes normes en vigueur dès cette année dans l'UE, sous peine de lourdes sanctions.

Le patron, Ola Källenius, a, à plusieurs reprises, estimé que ces nouvelles normes étaient un grand défi pour le constructeur. S'il a bon espoir de respecter les normes "dans les prochaines années", cela n'est "pas garanti" pour 2020 et 2021, a-t-il déclaré la semaine passée.

Outre son effet négatif sur les ventes, l'épidémie du nouveau coronavirus pourrait de son côté entrainer "de grandes perturbations de la production, des marchés d'achat et de la chaine d'approvisionnement", explique Daimler.