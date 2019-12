Le conseil d'administration de Brussels Airlines s'est enfin prononcé ce mercredi: le Belge Dieter Vranckx, ancien directeur financier de la compagnie aérienne, succède officiellement à l'Allemande Christina Foerster, partie rejoindre la maison mère Lufthansa.

On le présentait comme le candidat le plus adapté, une personnalité bien connue en interne puisqu'il est l'architecte du plan d'avenir de Brussels Airlines actuellement négocié avec les syndicats. Ancien de la Sabena, passé par la Lufthansa, Dieter Vranckx avait pris le poste de directeur financier en mai 2018, en pleine période de turbulences avec la grève des pilotes. Les administrateurs de la compagnie belge viennent de réaffirmer leur confiance en lui, en le nommant CEO.

Après avoir terminé ses études d'ingénieur commercial à Bruxelles, Dieter Vranckx a obtenu un Master of Business Administration à la Solvay Business School. S'entame alors une succession de postes de direction basés dans le monde entier, de Bâle à Chicago, de Zurich à Hong Kong.

En 1998, il occupe le poste de Operations Manager chez Sabena, avant de rejoindre Swissair à Zurich deux ans plus tard, cette fois en tant que Senior Manager Network Planning Europe. Fin 2001, Dieter Vranckx fait partie de l'équipe du network planning, qui a mis en place le nouveau réseau de SN Brussels Airlines.

Entre 2001 et 2016, il a dirigé plusieurs départements au sein du groupe Lufthansa. De 2010 à 2013, il a été Regional Director USA Midwest et Canada chez Lufthansa Cargo et, entre 2013 et 2016, Vice President Home Markets chez Swiss International Air Lines.

De 2016 à avril 2018, Dieter Vranckx a dirigé les ventes du groupe Lufthansa en Asie-Pacifique, basé à Singapour. En tant que Vice-Président Asia-Pacific, il était responsable des activités de vente et de marketing de compagnies aériennes du groupe Lufthansa (Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa et Swiss) dans toute la région Asie-Pacifique, menant une stratégie de croissance des ventes et des canaux numériques.

A partir de mai 2018, il est devenu le troisième membre du Management Board de Brussels Airlines et, en plus de ses responsabilités en tant que Chief Financial Officer, Dieter Vranckx a dès lors occupé le poste de deputy CEO de Brussels Airlines.

"Un véritable expert de l'aviation" doté d'une "vaste expérience internationale" qui, combinée à une excellente connaissance des compagnies aériennes du groupe Lufthansa, est "un véritable atout pour nous", concédait déjà à l'époque Etienne Davignon, co-président du conseil d'administration de SN Airholding.