Près de 7,5 millions de Belges utilisent les réseaux sociaux. Soprism s’intéresse à ces données, principalement sur Facebook et Instagram. La start-up louviéroise fondée il y a quatre ans fait du profiling pour comprendre le comportement des consommateurs pour, ensuite, aider les clients à mieux les cibler. Les clients ? Des grandes marques et notamment des acteurs bancaires. Une nouvelle étude menée par l’équipe de Soprism a permis de démontrer et d’expliquer les habitudes de consommation des utilisateurs des réseaux sociaux pour lier ces comportements à ceux des agences bancaires. Objectif : comprendre les interactions possibles et, in fine, mieux cibler les consommateurs. Quid de la vie privée des personnes sondées ?