Il importe de s’adapter à chaque profil.

La manière de dire les choses a parfois autant d’importance que ce qui est dit. Et tout dépendra de la personne à laquelle on s’adresse". Formateur, Alex Adam, fondateur de A puissance deux (A2.be), s’intéresse à l’art de la communication et au management adaptatif (1).

Il se base sur le Process Communication Model (PCM), un modèle de communication développé par le psychologue Taibi Kahler