Docks Bruxsel a attiré plus de cinq millions de visiteurs l'an dernier Charlotte Mikolajczak

Plus qu’un autre peut-être, le centre commercial Docks, posé le long du canal à Bruxelles depuis octobre 2016, a suscité les critiques.Pas sur son architecture, mais sur son affluence, son mix commercial, ses ventes… Ce n’est toutefois pas pour cette raison qu’il publie ses résultats à un rythme soutenu. "Question de transparence voulue par le nouveau propriétaire des lieux", indique Mathias Blot, directeur de Docks Bruxsel. Le fonds de pension canadien AIMCo et son gestionnaire, Portus Retail, l’imposent en effet à tous les centres qu’ils ont en portefeuille. "Et puis, les résultats sont bons, pourquoi ne pas les communiquer", sourit-il.