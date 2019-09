Dominique Leroy a annoncé qu'elle quittera ses fonctions à la tête de Proximus le 1e décembre prochain. Une annonce inattendue, et qui surprend notamment au sein du monde syndical. Stephane Daussaint, responsable général CSC transcom se pose d'ailleurs une question : quid des négociations syndicales avec le groupe?

"C'est une grosse surprise car nous n'avions eu aucune information au préalable de cette annonce. Nous étions aujourd'hui en négociations sociales (sur le plan de transformation de Proximus, NdlR) avec les lieutenants de Dominique Leroy et personne ne nous a rien dit. Nous nous demandons quelles sont les raisons qui la poussent à quitter Proximus et surtout si cela va avoir une influence sur les négociations en cours. Comment allons-nous pouvoir négocier un plan social dans de telles conditions, sans savoir qui dirigera l'entreprise demain et si le successeur de Dominique Leroy ne décidera pas de tout remettre en cause ?"

La prochaine réunion entre les représentants du personnel et la direction est prévue mardi

Les organisations syndicales devraient se voir prochainement pour décider de la manière de réagir au départ annoncé de la CEO de Proximus.