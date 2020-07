Le patron de Comeos, la fédération représentant le commerce et l'horeca, tire la sonnette d'alarme. "L'absence de solution en matière de testing, de tracing, devient un vrai problème de gouvernance. On paie le prix d'une gestion chaotique des pouvoirs publics".

"On a un gros problème de gouvernance en Belgique. On paie le prix du laxisme des pouvoirs publics". Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos (commerce et horeca) est furieux. Furieux parce qu’en matière de testing et tracing, la situation est aussi « chaotique que scandaleuse". Entretien.