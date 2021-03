Droit passerelle de crise : les fédérations patronales regrettent le "rétropédalage" de David Clarinval Entreprises & Start-up François Mathieu

© BELGA Le Ministre des indépendants et PME David Clarinval (MR).

L’arrêté ministériel, pour des raisons juridiques nous dit-on, ne peut pas accorder ce double droit passerelle (2 583,38 euros ou 3 228,20 euros avec charge de famille) pour des secteurs qui ne sont techniquement pas contraints de fermer en raison des mesures prises par les autorités. Mais cet arrêté prévoit tout de même un double droit passerelle de crise pour les indépendants… qui peuvent prouver qu’ils sont dans l’incapacité de travailler sur rendez-vous. Question légitime : comment fait-on pour apporter de telles preuves ? “Un document sera à remplir, et on demandera une certification sur l’honneur”, nous dit-on au cabinet du ministre. La “note d’application” est en réalité toujours en phase de préparation. Elle sera entérinée dans les prochaines heures. La certification sur l’honneur semble la voie la plus logique “mais elle s’accompagnera forcément de contrôles ad hoc”, nous assure-t-on. On n’en doute pas…