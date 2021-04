Volkswagen n’avait pas été trop ébranlée par cette tricherie sur les données relatives aux émissions de ses véhicules diesel : la baisse de ses ventes sur l’ensemble de l’année 2015 avait été de 2,69 % dans un marché belge en hausse de 3,75 %. Un an plus tard, VW loupait à moins de 500 véhicules la première marche du podium des immatriculations, derrière Renault. Les consommateurs ont-ils la mémoire courte ? Le constructeur allemand a surtout évolué depuis ces années sombres pour sa réputation et sa solidité financière, devenant désormais le champion de la voiture électrique.