AvC et C.D.

Le président de la coopérative, Bernard Bayot, mise sur un lancement fin 2020 et juge le projet plus “pertinent que jamais”.

Comme toutes les entreprises, la coopérative New B a pris du “retard” pour le lancement de sa banque éthique et durable prévu cet été. “Nous sommes affectés par la crise du coronavirus, comme toute activité économique. Dire le contraire serait faire preuve d’aveuglement. Mais il n’est pas question de remettre en question le projet”, nous a expliqué le président Bernard Bayot. Et de s’attendre à un “retard de quelques semaines ou de quelques mois. Il est probable que le lancement soit reporté à la fin de l’année”.