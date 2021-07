Dubaï, ce petit village de pêcheurs de perles devenu symbole du luxe et de l’extravagance Entreprises & Start-up Fleur Olagnier

© Shutterstock

La plus ancienne trace de l’existence de Dubaï remonte à un livre de géographie du Xe siècle. Localisé dans l’une des régions les plus inhospitalières d'Arabie aux chaleurs extrêmes et aux vents violents, sur le golfe Persique au nord-est des Émirats arabes unis actuels, le petit bourg se compose au départ seulement de quelques huttes traditionnelles. Le bras de mer Khor Dubaï constitue un port naturel, et ses habitants vivent donc principalement de la pêche aux perles et de l’agriculture vivrière.