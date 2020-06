Ariane van Caloen et Pierre-François Lovens

Duco Sickinghe, président de KPN et fondateur de Fortino capital est l'Invité Eco

Après avoir été longtemps sous le feu des projecteurs, en particulier quand il fut patron de Telenet de 2001 à 2013, Duco Sickinghe préfère aujourd’hui jouer la carte de la discrétion. Depuis qu’il a lancé, il y aura bientôt sept ans, le fonds de capital à risque Fortino Capital Partners, avec un ancien collègue de Telenet, il évite plutôt la presse. Et il s’est montré encore plus discret depuis qu’il a dû renoncer à faire nommer "sa" candidate Dominique Leroy à la tête de l’opérateur télécom néerlandais KPN, dont il est le président depuis cinq ans. Sur cet épisode, qui a marqué un coup d’arrêt dans la carrière de l’ex-patronne de Proximus, il ne veut rien dire.

Âgé de 62 ans, Duco Sickingue est un Néerlandais pure souche, qui a trouvé dans la Belgique une seconde patrie. Il y est arrivé en 2001 pour diriger Telenet. Vingt ans plus tard, il est toujours là. Car, à l’instar de sa femme et de leurs quatre enfants, "il aime vivre ici . Mon réseau d’affaires est plus en Belgique qu’aux Pays-Bas. Mes racines se sont développées en Belgique depuis 2001" .