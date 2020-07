Le site allemand Zalando est de ceux qui sont les plus actifs en dehors de ses frontières.

Cross-Border Commerce Europe (BCommerce) publie ce jeudi son classement annuel des 16 pays les plus à la pointe en matière de commerce en ligne transfrontalier. Ce classement, basé sur des paramètres précis, est réalisé avec deux poids lourds du secteur, FedEx Express (logistique) et Worldline (paiements en ligne). Les grands gagnants de l’année, sont le Luxembourg, l’Irlande, l’Autriche, le Danemark, la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège, devant la Belgique qui occupe, comme l’an passé, la huitième place.