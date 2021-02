"Nous avons observé la persistance d'une réserve de demande pour les voyages et ce bond des réservations montre que le signal du gouvernement, qui prévoit de rouvrir les voyages (internationaux), était ce que les consommateurs attendaient", commente Johan Lundgren, directeur général de la compagnie à bas coûts.

Easyjet note aussi que les réservations pour des séjours ont flambé de 630% comparé aux dernières semaines grâce à des clients qui veulent "rattraper le temps perdu".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit ambitionner un retour à la quasi normale pour l'été, en présentant une stratégie de déconfinement qu'il veut prudente mais "irréversible" et qui commencera par la réouverture des écoles début mars.

Les actions du secteur voyage dans le vert

Les actions du secteur des voyages étaient en forte hausse ce mardi à la Bourse de Londres dans la foulée des ces annonces.

Le secteur aérien a été l'un des plus durement touchés par la pandémie et les mesures de restrictions à l'activité pour l'endiguer, qui se sont traduites par un effondrement du trafic depuis mars dernier, avec une brève reprise cet été.

Easyjet avait enregistré un effondrement de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé et prévoit de n'utiliser que 10% de sa capacité d'utilisation sur le trimestre en cours, à cause du confinement en Angleterre et des multiples restrictions aux déplacements internationaux.

Pays d'Europe le plus endeuillé avec près de 121.000 morts, le Royaume-Uni s'est confiné pour la troisième fois en début d'année, face à une explosion de l'épidémie due à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre, qui a conduit les hôpitaux au bord de la submersion.