Le CSA a attribué les fréquences pour la bande FM et la radio numérique.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles a rendu son verdict. Mercredi, en début de soirée, le CSA a transmis un communiqué succinct dans lequel il dévoile le nom des éditeurs ayant obtenu une autorisation d’émettre, en mode analogique (FM) et/ou numérique (DAB +), pour les neuf prochaines années.

En avril, le régulateur avait fait savoir que 123 dossiers de candidatures avaient été retenus dans le cadre de l’appel d’offres global pour l’attribution de radiofréquences. On y retrouvait les principales radios privées de la bande FM (Nostalgie, NRJ, Contact, Bel RTL, DH Radio et Fun), mais aussi de nouveaux prétendants (dont LN24 Radio et un projet soutenu par six télés locales).

