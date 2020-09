Econocom Belux a trouvé un accord avec Switch, le premier réseau "Apple Premium Reseller" en Belgique, pour acquérir son fonds de commerce B2B, Educational et Professional Services.

De la sorte, Econocom assurera la continuité des contrats de Switch et intégrera d’ailleurs les 26 collaborateurs de ce dernier à sa branche B2B. Par contre, "les activités 'retail', pour les particuliers, 'small office, home office'(SoHo) ainsi que les points de vente restent sous contrôle de Switch", détaille Econocom, qui ne reprend donc pas les 21 magasins restants.

Switch avait demandé une PRJ (procédure de réorganisation judiciaire) en juillet 2019 et avait finalement dû fermer plusieurs magasins. La SFAM, société française de courtage et d’assurance de biens - qui a d’ailleurs écopé d’une amende en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses – avait mis la main sur Switch en avril 2020 mais ne semblait donc pas intéressée par l'activité B2B.

"Cette nouvelle acquisition renforce notre position sur le marché de la transformation numérique" affirme Chantal De Vrieze, Managing Director d'Econocom Benelux. "Nous possédons déjà au Belux une grande expertise dans les services informatiques B2B, doublée de connaissances de pointe des produits et services d’Apple. Avec l’arrivée des équipes de Switch, nous renforçons encore notre palette de services en la matière mais aussi notre capacité d’accompagnement de nos clients dans l’éducation dont les besoins sont de plus en plus complexes., ajoute-t-elle.

Thierry Janssen, General Manager de Switch, ajoute : "Pendant de nombreuses années, Switch a accompagné les acteurs de l’enseignement dans leur transformation digitale, se forgeant ainsi une solide expertise au travers de sa branche B2B & Education et grâce à ses solutions et services multimédias. C’est ce savoir-faire qui a retenu l’attention d’Econocom Belux, acteur technologique de premier plan. La cession de cette branche répond à la volonté de Switch de se concentrer sur ses marchés-cibles - que sont les particuliers - d’amorcer le déploiement de projets d’envergure et de conforter sa position de leader sur ces secteurs en Belgique."