Comment le secteur de l'assurance intègre le risque de pandémie ? Nous avons interrogé le nouveau patron d’Assuralia sur les grands défis du secteur.

Depuis le 1er juin, Hein Lannoy, juriste de formation qui a fait l’essentiel de sa carrière à la FSMA (le régulateur des marchés financiers en Belgique) d’où il a été détaché quelques années au cabinet de l’ex-ministre de l’Économie CD&V Kris Peeters, est le nouvel administrateur délégué d’Assuralia. Une entrée en fonction effectuée en mode confinement et télétravail, tout comme les 70 collaborateurs de la fédération des compagnies d’assurances en Belgique. "On sent depuis quelque temps une demande de revenir travailler au bureau. On va essayer de pousser au maximum le travail à domicile jusqu’à la fin de l’été. Le télétravail fonctionne bien", explique-t-il d’emblée. Par écran interposé, nous avons interrogé le nouveau patron d’Assuralia sur les grands défis du secteur.