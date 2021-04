Le milliardaire flamand Marc Coucke est l’une des personnalités les plus riches de Belgique. Certes, il est difficile de lui décerner une place dans une liste précise étant donné les quelques "familles milliardaires" du Royaume, mais il est aussi l’une des figures les plus médiatiques.

De par ses activités mais aussi son attrait pour le monde du football et son réseau, le "bekende Vlaming" a largement dépassé les frontières linguistiques. Tour d’horizon de ses derniers mouvements financiers (et uniquement les derniers, puisque lui et sa société Alychlo ont investi dans plus d’une vingtaine d’entreprises).

On lâche un peu de Mithra en faveur d’Ekopak...