Electrabel demande à la Première ministre Sophie Wilmès de trancher rapidement sur la prolongation du nucléaire au-delà de 2025, rapportent De Tijd et L'Echo jeudi.

Le numéro un de l'énergie en Belgique défend depuis longtemps la prolongation du nucléaire, et voit dans la crise du coronavirus de quoi conforter son plaidoyer, relèvent les quotidiens. L'énergéticien Electrabel a adressé une lettre à la Première ministre Sophie Wilmès (MR), où elle demande que la question du nucléaire soit tranchée rapidement, notamment dans le sens d'un maintien en activité des deux réacteurs les plus récents, Doel 4 et Tihange 3, après 2025. La loi prévoit que les sept réacteurs nucléaires belges doivent être arrêtés d'ici 2025, mais en l'absence de capacités de remplacement, le pays pourrait manquer d'électricité. Le gouvernement étudie un mécanisme de soutien pour de nouvelles centrales au gaz, mais il n'est pas certain qu'il sera prêt à temps.

La direction d'Electrabel, aux côtés du président de la maison-mère Engie , Jean-Pierre Clamadieu, sollicite un entretien avec la Première ministre dès que la crise du coronavirus sera sous contrôle. Electrabel met ainsi la pression et rappelle sa date butoir: la fin de cette année. Si ce délai n'est pas respecté, il estime qu'il ne serait plus possible de réaliser dans les temps les investissements nécessaires pour prolonger la vie des centrales.