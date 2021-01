Une première connexion par fibre optique entre l’Europe et l’Amérique du Sud Entreprises & Start-up03:38 Antonin Marsac

© EllaLink

Il y a quelques jours, quelque part dans l’Atlantique, un bateau s’évertuait à terminer son travail : celui de relier, grâce à un câble de plus de 6 000 km de long, le Portugal et le Brésil. C’est désormais chose faite et la ville brésilienne de Fortaleza est donc connectée directement, via fibre optique, à sa cousine lusophone Sines. Le câble, posé par EllaLink (dont le siège social est en Irlande), a pour objectif d’améliorer la connectivité entre les deux continents.