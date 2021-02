Les actions de Tesla Inc. ont chuté de 8,6 % hier, et la valeur nette du patron du constructeur de véhicules électriques de luxe a baissé de 15,2 milliards de dollars. Le multientrepreneur et dirigeant de SpaceX n'est donc plus la personne la plus riche du monde. Un titre qu'il avait acquis en janvier.

D'après l'agence de presse Bloomberg, certains tweets de Musk sont à l'origine de ces chutes soudaines.

Chutes du bitcoin et de l'Ethereum

Elon Musk aurait joué un rôle dans la chute soudaine, le week-end dernier, des valeurs du bitcoin et de l'Ethereum, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire. Il aurait en effet tweeté que ces deux monnaies virtuelles "semblent plutôt chers". L'Ethereum a ensuite perdu 11 % de sa valeur, et le bitcoin 8 %.

Cela montre une fois de plus à quel point Musk peut orienter les prix avec ses tweets. Il y a deux semaines, Tesla avait annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins, ce qui avait catapulté le prix du bitcoin vers un nouveau record. L'année dernière, un des tweets de Musk avait fait chuter le cours de l'action de sa société Tesla elle-même, lorsqu'il a déclaré qu'il était "trop élevé" à son avis.

Cette fois, les actions de Tesla ont dégringolé de 8,6 %. C'est la plus forte baisse depuis septembre 2020.

Jeff Bezos retrouve sa couronne

Bien que Musk valait encore 210 milliards de dollars en janvier, sa valeur a encore baissé pour atteindre 183,4 milliards de dollars. Il est maintenant à la deuxième place du Bloomberg Billionaires Index qui répertorie les 500 personnes les plus riches du monde.

Le fondateur d'Amazon.com Inc. Jeff Bezos est maintenant de retour à la première place, même si sa fortune a chuté de 3,7 milliards de dollars pour atteindre 186,3 milliards de dollars ce lundi.

Les deux milliardaires échangent régulièrement leurs places sur l'indice depuis janvier, car la valeur de Tesla continue de fluctuer. Début 2021, les actions de Tesla ont augmenté de 25 %. Musk a donc brièvement rattrapé Bezos après que sa société de fusées SpaceX ait été évaluée à 74 milliards de dollars au début du mois, soit une hausse de 60 % par rapport au mois d'août.

Avant cette année, Bezos était le premier actionnaire de l'indice des milliardaires de Bloomberg depuis trois ans.