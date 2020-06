Libre Eco week-end | Face et profil

Physicienne de formation, Els Blaton a repris les rênes de la compagnie fin 2019.

S’appeler Corona en pleine crise du coronavirus, ce n’est peut-être pas le nom le plus approprié pour réaliser des affaires en pleine pandémie. "Si nous avons partagé le même impact que tous les assureurs, nous avons aussi connu des problèmes plus spécifiques", reconnaît Els Blaton, CEO de Corona Direct Assurances (groupe Belfius). "C’était aussi une excellente occasion de se remettre en question." Si une réflexion a été menée sur l’opportunité de garder ou non le nom Corona, un changement d’appellation n’est toutefois pas prévu à brève échéance.