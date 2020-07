La scale-up de Mont-Saint-Guibert, spécialisée dans les outils logiciels de pilotage des entreprises (indicateurs de gestion et de prévision), poursuit sa marche en avant. Elle accueille deux nouveaux investisseurs institutionnels: Sambrinvest et Dedicated.

Assez discrète dans les médias, Emasphere, société fondée fin 2013 par trois entrepreneurs expérimentés dans les logiciels financiers, figure pourtant parmi les rares sociétés wallonnes du secteur numérique et de l’informatique (IT) pouvant revendiquer l’appellation de “scale-up”. Il s’agit de ces jeunes entreprises qui connaissent des taux de forte croissance et qui suivent des stratégies d’expansion à l’international.indique Didier Vankeerberghen, co-CEO