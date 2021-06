Emirates enregistre les plus grandes pertes financières de son histoire Entreprises & Start-up La Libre Eco avec Belga Fly Emirates n'a pas échappé aux répercussions financières de la crise sanitaire, avec des pertes de plusieurs milliards d'euros annoncées par la compagnie.

Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a annoncé mardi des pertes annuelles d'environ 4,5 milliards d'euros, une première en plus de trois décennies alors que les blocages et les restrictions liés à la pandémie de coronavirus ont durement frappé le secteur de l'aviation. "En raison des restrictions de vol et de voyage liées à la pandémie, la compagnie aérienne a enregistré une perte de 20,3 milliards de dirhams (plus de 4,5 milliards d'euros) après un bénéfice de 1,1 milliard de dirhams (près de 247 millions d'euros) l'année dernière", a déclaré Emirates dans un communiqué.