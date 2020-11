Libre Eco week-end | Le dossier

Les magasins de jouets sont donc interdits de public. Le bricolage et les livres sont jugés essentiels pour les adultes, mais les jouets ne le sont pas pour leurs enfants. Les uns et les autres participent pourtant du même type d’occupation. Un jeu de société n’éveille-t-il et n’émerveille-t-il pas autant qu’un bon bouquin ?