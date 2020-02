Cinq ans. Dans le monde des start-up du numérique et de la “nouvelle économie”, c’est très long. En 2014, quand Leansquare fut créé à Liège par Meusinvest (devenu Noshaq), la Wallonie ne pesait (quasi) rien dans le paysage belgo-européen des jeunes pousses digitales.Le gouvernement wallon ne s’était pas encore doté d’une stratégie numérique (il a fallu attendre fin 2015 pour que le plan Digital Wallonia voit le jour). Même si on a peine à le croire, le mot “start-up” n’avait pas encore envahi les rubriques économiques des médias francophones. Quant aux entrepreneurs désireux de se lancer dans le digital et la tech, ils ne juraient que par San Francisco et la Silicon Valley !