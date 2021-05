La société belge Sigma Conso, en forte croissance, réalise une première acquisition en Asie Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Benjamin Brolet Dominique Galloy, CEO de Sigma Conso.

Avec le rachat de Sigma Conso Asia (qui dispose de bureaux à Singapour, en Malaisie et en Indonésie), l’entreprise d'Anderlecht compte désormais un effectif de 65 personnes (composé, pour l'essentiel, de consultants IT expérimentés et de vendeurs). " Nous avons renforcé nos équipes en 2020, tant au niveau de la direction que des vendeurs, et nous allons continué à recruter. D’ici la fin de 2022, nous devrions être une centaine". Dominique Galloy table sur un chiffre d’affaires supérieur à 12 millions d’euros dès la fin de cette année.